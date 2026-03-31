Sbarco sulle coste operazione anfibia e incursioni | le opzioni di Trump

Un centinaio di militari delle forze speciali statunitensi, tra Navy SEAL e Ranger dell’Esercito, sono stati inviati in Medio Oriente. La loro presenza si inserisce in un contesto di operazioni che prevedono sbarco sulle coste, azioni anfibie e incursioni. Le operazioni militari di livello 1, o Tier 1, sono state indicate come possibili future azioni terrestri.

Un centinaio di incursori appartenenti ai Navy SEAL e ai Ranger dell’Esercito sono diretti in Medio Oriente, in vista delle possibili operazioni terrestri che hanno sempre previsto il coinvolgimento teorico di unità per missioni speciali di livello 1, o Tier 1. Ranger e Navy SEAL interverrebbero più che probabilmente nelle operazioni mirate che contemplano il controllo di obiettivi chiave nel caso di “luce verde” del Pentagono, che, dopo aver ottenuto l’autorizzazione presidenziale, potrebbe lanciare raid mirati in settori di alto valore strategico o operazioni anfibie su vasta scala. Tra le opzioni prese in considerazione dalla Casa Bianca,... 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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