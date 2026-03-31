Il presidente del Savoia ha annunciato quale squadra considera la più difficile da affrontare a cinque giornate dalla fine del campionato. La formazione campana si trova a un solo punto dalla capolista, che si trova in prima posizione in classifica. La squadra è ora al centro di attenzione per la corsa promozione, con il team che si prepara alle ultime sfide della stagione.

Il presidente del Savoia, Dott. Nazario Matachione, ha delineato la situazione della squadra campana che dista un solo punto dalla vetta occupata dalla Nissa. Con cinque giornate di campionato ancora da disputare, il dirigente ha ribadito la forza della rosa e la necessità di evitare errori in questo finale avvincente. La priorità assoluta rimane la vittoria contro il Messina, partita decisiva per le sorti della corsa al titolo. Nel contesto di una stagione sportiva dove ogni risultato pesa sul destino finale, le dichiarazioni del vertice del Savoia offrono uno spaccato realistico sulla mentalità vincente necessaria. Il compleanno del presidente è stato l’occasione perfetta per riflettere sui progressi fatti, ma anche sulla strada ancora lunga che porta alla vittoria del campionato. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Savoia: il presidente rivela la squadra più temuta a 5 giornate dal titolo

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