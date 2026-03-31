Sasso a inaugurazione sede Futuro Nazionale | Ultimamente vedo il centrodestra un po' troppo fluido – Il video

Durante l'inaugurazione della sede del movimento politico chiamato Futuro Nazionale, un rappresentante ha commentato la fluidità del centrodestra, sottolineando l'importanza di rispettare patti e valori non negoziabili come Dio, la patria e la famiglia. La questione è stata sollevata in relazione alla condivisione di tali principi all’interno dell’alleanza di centrodestra. La dichiarazione è stata rilasciata durante un evento avvenuto a Roma.

(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2026 "Beh, nel momento in cui si stabiliscono dei patti e dei valori non negoziabili — per noi ad esempio i valori di Dio, della patria e della famiglia rientrano tra quelli non negoziabili — bisogna vedere se tutto il centrodestra lo condivide. Perché il centrodestra, ultimamente, lo sto vedendo in alcune componenti un po' troppo fluido, un po' troppo smunto", così Rossano Sasso deputato di Futuro Nazionale all'apertura della nuova sede a Roma. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Controllo in hotel a Roma per Ilaria Salis, in stanza con lei c’era l’assistente Ivan Bonnin: perché il loro rapporto potrebbe essere un problema Tajani e Salvini dopo la botta del referendum: «No elezioni anticipate, avanti fino al 2027». 🔗 Leggi su Open.online

Articoli correlati

Sasso a inaugurazione sede Futuro Nazionale: Ultimamente vedo il centrodestra un po' troppo fluidoGiovani Periferie – Ascoltare le fragilità: un colloquio con il Viceministro del Lavoro e delle Politiche Sociali Maria Teresa Bellucci (Agenzia...

Sasso (Futuro Nazionale): Da oggi centrodestra non é più lo stesso, abbiamo votato fiducia a Governo – Il video(Agenzia Vista) Roma, 11 febbraio 2026 Il punto stampa a Montecitorio di Sasso, Ziello e Pozzolo di Futuro Nazionale dopo il voto di fiducia su Dl...

Sasso a inaugurazione sede Futuro Nazionale: Ultimamente vedo il centrodestra un po' troppo fluido

Tutti gli aggiornamenti su Futuro Nazionale

Temi più discussi: Futuro Nazionale, Vannacci apre la sede a Roma: 80 metri quadrati sullo stesso pianerottolo di Forza Italia - Video; Vannacci apre bottega a Roma: dove sarà la sede di Futuro Nazionale; Sasso a inaugurazione sede Futuro Nazionale: Ultimamente vedo il centrodestra un po' troppo fluido; Vannacci inaugura la sede di Futuro Nazionale accanto a quella di Forza Italia: Sarà ottimo vicinato.

Sasso a inaugurazione sede Futuro Nazionale: Ultimamente vedo il centrodestra un po' troppo fluido(Agenzia Vista) Roma, 30 marzo 2026 Beh, nel momento in cui si stabiliscono dei patti e dei valori non negoziabili — per noi ad esempio i valori di ... quotidiano.net

Futuro nazionale, Vannacci imbarca Alemanno e promette (timida) battaglia a destraPer l’ex attaché militare all’ambasciata italiana in Russia sono giorni frenetici. Prima l’inaugurazione della sede a Roma, poi la conferenza per accogliere il movimento Indipendenza. «Non mi voglio s ... editorialedomani.it

Futuro Nazionale si allarga, confluisce Indipendenza di Alemanno Vannacci: noi destra autentica, pura, orgogliosa - facebook.com facebook

Futuro nazionale: Vannacci, Indipendenza di Alemanno darà valore aggiunto "Il nostro primo obiettivo è mettere avanti le necessità degli italiani. Futuro Nazionale oggi c'è, è presente e si arricchisce. Indipendenza darà un valore aggiunto grazie all'esperienz x.com