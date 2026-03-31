Nella prima mattinata, alle 4, un gruppo di persone ha forzato la saracinesca di un negozio di alimentari in via Raffaello ad Aversa, portando a termine un furto in pochi minuti. La banda ha agito con rapidità, entrando nel negozio e svuotandolo prima di dileguarsi. La polizia è intervenuta sul posto per i rilievi e l’indagine è in corso.

Torna a colpire nel cuore della notte la criminalità ad Aversa. Nel mirino dei ladri, questa volta, un negozio di alimentari situato in via Raffaello, preso d’assalto da una banda entrata in azione con modalità rapide e ben organizzate. Erano circa le 4 del mattino quando i malviventi hanno forzato la saracinesca dell’attività commerciale, riuscendo ad aprirsi un varco e ad accedere all’interno del locale. Una volta dentro, hanno agito in pochi minuti, portando via denaro contante e diversi prodotti, per poi dileguarsi rapidamente facendo perdere le proprie tracce. Un’azione fulminea, studiata nei dettagli, che lascia pochi dubbi sulla preparazione del gruppo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

© Casertanews.it - Saracinesca forzata e raid lampo alle 4 del mattino: svaligiata 'La Speseria'

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