sapori nuovi per un cuoco in formazione

Un giovane cuoco in fase di formazione si trova in una piazza affollata, mentre osserva circostanze e persone con attenzione. Dopo un lungo periodo di esitazione, individua una persona seduta su una panchina al centro dello spazio pubblico. La donna si sta muovendo con entusiasmo, alzando le braccia mentre si appresta a comunicare qualcosa.

Hugo si guarda intorno spaesato per un tempo lunghissimo, poi finalmente la vede, seduta su una panchina al centro della piazza, si sta sbracciando. Forse non l’aveva notata perché la sua pelliccia ha lo stesso colore dei tronchi degli alberi che la circondano. Appena la raggiunge, Margot si alza e lo tira per il braccio fino a un portone. Entrano. Dall’altro lato del cortile, dietro le finestre del pianterreno, si intravede la sala di un ristorante. Quasi tutti i tavoli sono già occupati. – Vieni, sediamoci qui, – gli dice appena entrata, lasciandosi cadere sulla prima sedia libera. Non fa in tempo a togliersi il cappotto che una cameriera con la faccia imbronciata sbuca dietro di lei. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

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