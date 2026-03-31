Sanremo 2026 vs 2025 | crolla lo streaming su Spotify e meno certificazioni dopo un mese
A un mese dalla conclusione del Festival di Sanremo 2026, i dati ufficiali indicano un calo di 300.000 copie certificate rispetto all'edizione precedente. Inoltre, lo streaming su Spotify risulta in diminuzione rispetto a quanto registrato nel 2025. Questi numeri mostrano una differenza significativa tra le due edizioni, evidenziando un andamento diverso in termini di vendite e ascolti digitali.
A un mese dalla fine del Festival di Sanremo 2026, sono 300mila le copie certificate in meno dalla manifestazione, rispetto all'edizione precedente. Tra le fotografie, il confronto tra "Balorda Nostalgia" di Olly e "Per sempre sì" di Sal Da Vinci. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Articoli correlati
Il crollo di Sanremo 2026 su Spotify a un mese dall’inizio: è esplosa la bolla streamingA un mese dalla fine di Sanremo 2026, il confronto streaming con le due edizioni precedenti ci racconta un crollo di oltre 170 e 200 milioni di...
Classifica Sanremo 2026 su Spotify, Sal Da Vinci fuori dal podio, Ditonellapiaga vola: il crollo rispetto al 2025I brani di Sanremo 2026 sono stati pubblicati da una settimana ed è già possibile definire i primi confronti tra le due edizioni condotte da Carlo...
Sanremo 2026 - Raf canta Ora e per sempre
Una selezione di notizie su Sanremo 2026 vs 2025 crolla lo...
Temi più discussi: Il crollo di Sanremo 2026 su Spotify a un mese dall’inizio: è esplosa la bolla streaming; Sanremo 2026, il disastro degli stream (un mese dopo): da Sal da Vinci a Samurai Jay, il paragone spietato con Mahmood e Olly; Ditonellapiaga da record in radio, Annalisa scavalca Sanremo 2026 mentre crolla Sal Da Vinci.
Effetto Sanremo 2026: chi ha vinto davvero tra streaming, radio e classificheTre settimane dopo la finale del 76° Festival di Sanremo, vinto da Sal Da Vinci con Per sempre sì, i numeri raccontano una storia molto diversa da quella ... lifestyleblog.it
Ditonellapiaga da record in radio, Annalisa scavalca Sanremo 2026 mentre crolla Sal Da VinciA tre settimane dalla fine del Festival di Sanremo 2026, la classifica Airplay di EarOne per le rotazioni radiofoniche annuncia il record di Ditonellapiaga ... fanpage.it
Michele Bravi per avere un aspetto fresco e riposato sul palco di Sanremo, si è affidato a un rimedio casalingo per ridurre le borse sotto agli occhi - facebook.com facebook
A un mese dalla vittoria di #Sanremo e a poco più di un mese dall' #Eurovision 2026, il brano "Per sempre sì" di Sal da Vinci certifica disco d'oro. x.com