Sanna ospite ad Autori del Golfo con il suo ’Scrivi chi amare’

Un racconto di formazione intimo e necessario, capace di trasformare un’esperienza personale in testimonianza collettiva: è questo il cuore del nuovo appuntamento di ‘Autori del Golfo’, la rassegna dedicata alla promozione della lettura e alla valorizzazione degli scrittori del territorio, promossa dal Sistema bibliotecario urbano del Comune. La biblioteca Beghi, oggi a partire dalle 17, ospita la presentazione di ‘Scrivi chi a.mare’, volume firmato da Laura Sanna e pubblicato da Albatros nel 2025. A dialogare con l’autrice sarà Carlotta Bonomi. Il libro si presenta come un intenso racconto autobiografico che ripercorre il cammino di accettazione della propria omosessualità, dall’infanzia segnata da dubbi, paure e senso di inadeguatezza, fino alla maturità e alla conquista di una piena consapevolezza di sé. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sanna ospite ad Autori del Golfo con il suo ’Scrivi chi a.mare’

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