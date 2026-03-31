Sanita’ | Rocca nessun attacco a ordine medici non cado in provocazioni

Il rappresentante della sanità ha dichiarato che non vi sono intenzioni di attaccare l’ordine dei medici e ha precisato di non voler cadere in provocazioni. La dichiarazione arriva in risposta a tensioni recenti, senza tuttavia specificare ulteriori dettagli o accuse dirette. La posizione ufficiale mira a chiarire la propria posizione senza alimentare polemiche pubbliche.

Nessun “attacco all’ordine dei medici, di certo non cado in provocazioni”. Queste le parole del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, interpellato a margine di un evento in giunta regionale a Roma riguardo alle affermazioni del presidente dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma ( Omceo ), Antonio Magi. Quest’ultimo ha descritto la visione di Rocca sul futuro della professione infermieristica e sul passaggio di competenze come “distorta e divisiva”. Sullo sfondo di questa polemica c’è la vicenda del Monaldi di Napoli, dove la morte di un bambino durante un trapianto ha riacceso il dibattito sulle competenze infermieristiche. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Sanita’: Rocca, nessun attacco a ordine medici, non cado in provocazioni Articoli correlati Sanità in affanno a Foggia, l’allarme dell’Ordine dei Medici: "Chiediamo di essere ascoltati"Si è tenuta questa mattina a Foggia la conferenza stampa convocata dal presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri della... Sanità in crisi: la proposta dell’ordine dei medici per fermare l’esodo dei professionistiL’ordine punta anche su assunzioni immediate di medici neolaureati a tempo determinato, con garanzia di stabilizzazione al conseguimento della... Una raccolta di contenuti su Sanita' Rocca nessun attacco a ordine... Scontro su competenze infermieri. Rocca: Medici lobby potentissima. Magi (Omceo Roma): Inutilmente divisivoIl presidente della Regione Lazio riaccende lo scontro tra medici e infermieri e davanti all’Opi Roma attacca il presidente della Fnomceo, Filippo Anelli. quotidianosanita.it Sanità, Magi (Omceo Roma): Parole di Rocca su gestione Ssr possono distorcere realtàRoma, 31 mar. (Adnkronos Salute) - Le recenti dichiarazioni del presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, in merito allo stato e alla ... iltempo.it