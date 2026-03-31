Il presidente dell’Ordine dei medici di Roma ha dichiarato che il presidente della Regione Lazio non ha considerato adeguatamente il suo ragionamento sul ruolo degli infermieri. Rocca ha risposto, affermando di essere aperto al confronto. La discussione riguarda le posizioni sui compiti e le responsabilità dei professionisti sanitari. Nessuna delle parti ha annunciato decisioni ufficiali o modifiche di politiche.

Il presidente dell’Ordine provinciale dei medici chirurghi e odontoiatri di Roma, Antonio Magi, ha espresso un pensiero che il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca, ha ritenuto non ascoltato con la dovuta attenzione. “Lo condivido e, proprio per questo, penso che non abbia ascoltato con attenzione il mio ragionamento sul ruolo dell’infermiere con riferimento al Dm 77, espresso nei giorni scorsi in occasione di un convegno sulla leadership organizzato dall’Opi”. Rocca ha chiarito che nessuno ha mai messo in discussione il ruolo, l’autonomia e la centralità del medico nel sistema sanitario, definendo questo aspetto come un punto talmente evidente da risultare, francamente, un’ovvietà sulla quale non intende dilungarsi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: Rocca, Magi non ha ascoltato mio ragionamento su ruolo infermieri, aperto a confronto

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