Il presidente del Consiglio regionale del Lazio ha partecipato questa mattina a un convegno dedicato alle dislipidemie. Durante l'evento sono stati approfonditi aspetti legati alla prevenzione e alla sensibilizzazione sui rischi associati a questa condizione. Sono intervenuti esperti del settore e rappresentanti di enti sanitari, con l’obiettivo di discutere strategie di informazione e intervento precoce.

Il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, ha preso parte questa mattina al convegno intitolato “La gestione integrata del paziente dislipidemico nella Regione Lazio: prospettive cliniche, organizzative e istituzionali”, che si è svolto presso la Sala Tevere della Regione Lazio. Durante il suo intervento, Aurigemma ha dichiarato: “Ringrazio gli organizzatori per questo momento di confronto. Parliamo di una tematica molto sentita, poiché le dislipidemie rappresentano uno dei principali fattori di rischio di malattie cardiovascolari, come infarto e ictus”. Importanza di un approccio multidisciplinare. “È importante un approccio multidisciplinare – ha aggiunto – dove mettere in rete tutti gli attori protagonisti del sistema salute. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Sanita’: Aurigemma a convegno su dislipidemie, “fondamentale ruolo prevenzione e sensibilizzazione”

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