Sandro Cois | Il calcio è una giungla Tanti amici spariscono i vivai sono pieni di raccomandati

Sandro Cois ha parlato con Fanpage.it del suo percorso nel calcio, commentando come il settore spesso si presenti come una

Sandro Cois si racconta a Fanpage.it. Dal dramma del ritiro prematuro all'ipocrisia del mondo del calcio, fino alla denuncia di un sistema ostaggio di presidenti disinteressati e tecnici improvvisati, alimentato da favoritismi e poca meritocrazia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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