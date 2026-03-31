Le autorità hanno effettuato perquisizioni presso gli uffici comunali e della società responsabile della gestione dello stadio di Milano. Durante le operazioni sono state sequestrate chat e sono stati identificati elementi che riguardano una presunta turbativa d’asta. Le indagini sono in corso e riguardano le procedure di assegnazione dello stadio, che si sono concluse con la cessione definitiva avvenuta nell’autunno del 2025.

Le forze dell’ordine hanno irto gli uffici del Comune di Milano e della società M-I, gestore dello stadio fino alla cessione definitiva avvenuta nell’autunno 2025. Le perquisizioni mirano a smascherare una presunta turbativa d’asta che avrebbe favorito interessi privati dei due grandi club milanesi. Sono stati colpiti anche i domiciliari degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada Lucia De Cesaris, oltre ai consulenti Fabrizio Grena e Marta Spaini. L’inchiesta, guidata dai pm Giovanna Cavalleri, Paolo Filippini e Giovanni Polizzi, indaga su come la Legge Stadi sia stata utilizzata per promuovere un progetto urbanistico a danno dell’interesse pubblico. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - San Siro: turbativa d’asta, perquisizioni e chat sequestrate

Articoli correlati

Vendita San Siro, perquisizioni e 9 indagati: ipotesi turbativa d'asta e rivelazione di segreto d'ufficioPerquisizioni all'alba e nove indagati per turbativa d'asta e rivelazione del segreto di ufficio.

Vendita San Siro, nove indagati in inchiesta per turbativa d’asta(Adnkronos) – La procura di Milano indaga per turbativa d'asta sulla vendita dello stadio San Siro e sono nove gli indagati tra Comune e persone...

Tutto quello che riguarda

Discussioni sull' argomento Nuovo stadio di Milano, parte l’iter: lavori al via nel 2027; San Siro, il Comune di Milano fa il primo passo: il cammino verso il nuovo stadio è cominciato; Al via l'iter per il nuovo stadio San Siro a Milano e la riqualificazione dell'area: lavori nel 2027; Il Foglio torna a San Siro. L'evento del Foglio Sportivo 2026.

Vendita di San Siro, perquisizioni in Comune. Nove indagati per turbativa d'astaFinanzieri anche alla M-I Stadio di Milan e Inter e nelle abitazioni sia di ex dirigenti e consulenti delle due squadre, sia degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e del dg di Palazzo ... rainews.it

La procura di Milano indaga per turbativa d'asta sulla vendita dello stadio San Siro e sono nove gli indagati tra Comune e persone legate alle società sportive di Inter e Milan. E' quanto emerge in un provvedimento del gip di Milano Roberto Crepaldi che ha ac facebook

Stadio San Siro, nove indagati per turbativa d’asta e rivelazione di segreto. Tra loro anche i consulenti di Inter e Milan x.com