San Siro l' indagine e la lunga giornata della politica milanese Abodi | Si faccia chiarezza

Un'indagine riguarda una presunta turbativa d'asta legata alla vendita dello stadio San Siro, con ripercussioni sul panorama politico cittadino. La questione ha portato a una lunga giornata di confronti e dichiarazioni tra esponenti politici, mentre si cercano chiarimenti sulla vicenda. L'attenzione si concentra sulle possibili implicazioni legali e sulle decisioni in corso riguardo alla gestione dell'area.

La presunta turbativa d'asta al centro dell'indagine sulla vendita di San Siro ha avuto, come prevedibile, conseguenze anche sul dibattito politico. La notizia, inevitabilmente, ha avuto eco negli ambienti della politica milanese. E non solo. Nell'ambito dell'inchiesta martedì sono state eseguite perquisizioni in Comune a Milano, alla M-I Stadio di Milan e Inter e nelle abitazioni sia di ex dirigenti e consulenti delle due squadre. Ma anche nei confronti degli ex assessori Giancarlo Tancredi e Ada De Cesaris e del dg di Palazzo Marino, Christiann Malangone. “Il mio pensiero è che quando ci sono situazioni che devono... 🔗 Leggi su Milanotoday.it

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Una raccolta di contenuti su San Siro

Temi più discussi: San Siro: ecco quando potrebbero iniziare i lavori per il nuovo stadio di Inter e Milan; San Siro, indagine shock: perquisizioni e 9 indagati; Il Foglio torna a San Siro. L'evento del Foglio Sportivo 2026; Milano: perquisizioni e sequestri al Comune nell’indagine sulla vendita di San Siro.

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Prosegue l’indagine sulla vendita di #SanSiro: i pm cercheranno prove nei cellulari sequestrati agli indiziati #Milan #SempreMilan #ACMilan x.com

L’inchiesta sulla vendita di San Siro a Inter e Milan si allarga: nove indagati tra ex assessori, dirigenti comunali e consulenti dei club, con accuse di turbativa d’asta e rivelazione di segreto d’ufficio. Anche il ministro Andrea Abodi interviene sul caso: “Lo stadio - facebook.com facebook