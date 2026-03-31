La Procura di Milano ha aperto un'inchiesta riguardante San Siro, iscrivendo nove persone nel registro degli indagati con accuse di turbativa d'asta e rivelazione di segreto d'ufficio. Tra gli indagati figurano rappresentanti delle società coinvolte nella gestione dello stadio. L'indagine si concentra su presunti illeciti legati a procedure di vendita o assegnazione relative alla struttura.

Terremoto giudiziario su San Siro: la Procura di Milano ha iscritto nove persone nel registro degli indagati con l’ipotesi di turbativa d’asta e rivelazione di segreto d’ufficio. Al centro dell’inchiesta, che stamattina ha portato a perquisizioni a tappeto e al sequestro di smartphone e documenti, c’è la cessione dello stadio Meazza e delle aree limitrofe a Inter e Milan per una cifra di circa 197 milioni di euro. Gli inquirenti sospettano che l’intera procedura pubblica sia stata “pilotata” per favorire gli interessi privati dei club a discapito del patrimonio comunale, ipotizzando accordi informali e scambi di informazioni riservate avvenuti ben prima delle delibere ufficiali. 🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - San Siro, inchiesta shock: indagati Antonello (Inter) e Bonomi (Milan)

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