San Giovanni rimonta Vallefoglia si arrende

Nel match tra San Giovanni e Vallefoglia, la squadra di casa ha conquistato la vittoria con un punteggio di 3-2. La partita si è conclusa con i punti di Nicolini, Piovesan e Bracchi per San Giovanni, mentre Vallefoglia ha messo a segno due punti. La formazione di Vallefoglia ha giocato senza alcuni titolari, mentre San Giovanni ha schierato diversi giocatori chiave.

San Giovanni 3 Vallefoglia 2 OMAG MT SAN GIOVANNI: Nicolini, Ortolani 16, Brancher, Wilson 8, Panetoni (libero), Caruso 10,Kochurina 8, Piovesan 19, Bracchi 15, Nardo 3, Tellone (libero), Parini. All: Bellano MEGABOX VALLEFOGLIA: Bici 29, Feduzzi (libero), Carletti 13, Giovannini, De Bortoli (libero), Candi, Bartolucci 3, Thokbuom 14, Butigan 10, Mitkova, Ungureanu 14, Omoruyi 4, Stoianova, Lazaro Castellanos. All: Pistola Arbitri: Luciani e Armandola Parziali: 21-25; 26-24; 20-25; 30-28; 15-12 San Giovanni vince un’altra battaglia sportiva contro la Megabox Vallefoglia, ma non basta per sperare di arrivare alla finale dei playoff Challenge:... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - San Giovanni rimonta. Vallefoglia si arrende Articoli correlati Volley Bergamo 1991, il programma dei playoff Challenge: sfide a Cuneo, Vallefoglia e San GiovanniArchiviata la serie dei Quarti di Finale dei Playoff Scudetto, per Bergamo si apre ora un nuovo capitolo della stagione: quello dei Playoff... Volley serie B1 femminile. La Lasersoft si spegne a San Giovanni Valdarno. Tallevi non basta e la rimonta finisce troppo prestoNiente da fare per la Lasersoft Riccione a San Giovanni Valdarno in casa della Pediatrica Bindi terza in classifica. Una raccolta di contenuti Discussioni sull' argomento San Giovanni rimonta. Vallefoglia si arrende; Serie A1 Tigotà – Chieri batte Firenze e aggancia la vetta del Girone A, successi per Busto Arsizio e Vallefoglia; Megabox Ond. Savio Vallefoglia - Bergamo in Diretta Streaming | DAZN IT; La Megabox sfiora la vittoria piena e torna a Vallefoglia con un punto. Pallavolo A1F Challenge – Cuneo vince al quinto con Bergamo e allunga a più 3 su VallefogliaIl successo di San Giovanni su Vallefoglia, fa felice anche l'Honda Cuneo Granda Volley che, parallelamente, ha ottenuto due punti importanti imponendosi con un successo esterno sul campo di Bergamo, ... ivolleymagazine.it Nella notte alcuni temporali hanno interessato Romagna e Bolognese con fenomeni di grandine e graupel: questa la situazione intorno alle ore 3 a San Giovanni in Persiceto (BO) dove dopo la grandinata e' nevicato per qualche minuto. Grazie a Francesco p - facebook.com facebook #Alzheimer, a San Giovanni Rotondo nuovo modello di cura: terapia innovativa e riabilitazione integrata x.com