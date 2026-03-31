L’artista Matteo Castagnini realizzerà un’opera dedicata a San Francesco d’Assisi, in occasione dell’ottavo centenario della morte del santo. Il progetto prevede un percorso che coinvolge diverse località, dalla Versilia a Assisi, fino a Roma. L’intera iniziativa si svolgerà nel corso dell’anno, con tappe che si focalizzano sui luoghi collegati alla vita di San Francesco.

Dalla Versilia a Roma, passando per Assisi. È il cammino che intraprenderà l’opera dell’artista Matteo Castagnini dedicata a San Francesco d’Assisi, nell’anno dell’ ottavo centenario della morte. A commissionare il dipinto è stata la chiesa di San Francesco a Ripa di Roma, nel quartiere Trastevere, dove soggiornò frate Francesco e divenne il primo insediamento romano dei francescani. Oggi quella chiesa è impegnata anche nell’ accoglienza dei profughi, così che la realizzazione dell’opera su assi di barconi arrivati da Lampedusa acquista un valore ancora più profondo. Il titolo del dipinto è “Ben venga sorella morte” l’espressione pronunciata dal Santo di Assisi poco prima di morire, messaggio tradotto in un dipinto molto bello, che ritrae Francesco dinanzi alla croce e al sudario. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - San Francesco di Castagnini. Il tour dalla Versilia a Roma

Articoli correlati

Gli obiettivi di San Donato. Dalla Campagnetta all’Eni. Anno cruciale per il futuro dell’area San FrancescoDal rilancio del Parco Mattei al completamento del restyling della Campagnetta, dal trasferimento dei dipendenti Eni nell’avveniristico Sesto palazzo...

Leggi anche: Centanario di San Francesco, visita alla Porziuncola con Gran Tour

Il San Francesco di Castagnini in tour verso Roma

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Discussioni sull' argomento Dalla Versilia a Roma, passando da Assisi: inizia il viaggio del dipinto di Matteo Castagnini su San Francesco; San Francesco di Castagnini. Il tour dalla Versilia a Roma; Lucca celebra Arnaldo Galli: in mostra il maestro carrista più vincente di sempre; Diritto allo studio, via libera al mercatino dei libri scolastici usati che si svolgerà da luglio a settembre.

Il San Francesco di Castagnini in tour verso RomaL'opera realizzata dall'artista Seravezzino d'adozione in occasione degli 800 anni dalla morte di San Francesco d'Assisi è stata commissionata dalla chiesa di San Francesco a Ripa di Roma, dove il qua ... noitv.it

In occasione dell’Ottocentenario della morte di San Francesco d’Assisi (1226-2026) è stato indetto uno speciale Anno Giubilare - facebook.com facebook