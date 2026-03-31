San Beniamino onomastico oggi 31 marzo | immagini di auguri da condividere sui social

Oggi, 31 marzo, si celebra la festa di San Beniamino Martire, un diacono originario di Ergol, in Persia. Fu ucciso durante una persecuzione dei cristiani che ebbe inizio sotto il regno di Iezdegerd I e continuò con il successore, Bahram-Gor. Sono molte le immagini di auguri che circolano sui social in questa giornata.

Si festeggia oggi 31 marzo San Beniamino Martire. Il diacono di Ergol, in Persia, fu ucciso durante la sanguinosa persecuzione dei cristiani iniziata sotto il regno di Iezdegerd I e proseguita dal suo successore, Bahram-Gor. Sam Beniamino, l’incendio al tempio e la persecuzione dei cristiani. Secondo alcune fonti la morte di San Beniamino avvenne nel 420 dopo l’incendio di un tempio, Pireo, dedicato al fuoco ad Ergol. Un gesto sfrontato che costò caro a tutte le persone vicine al sacerdote Hasu che venne individuato come responsabile dell’accaduto. Nella circostanza furono arrestati il vescovo Abdas, il fratello Papa, i preti Hasu e Isacco, il segretario Ephrem, il suddiacono Papa, i laici Daduq e Durtan. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - San Beniamino onomastico oggi 31 marzo: immagini di auguri da condividere sui social Articoli correlati Leggi anche: Buon onomastico Amedeo oggi 30 marzo: immagini di auguri da condividere sui social Leggi anche: Buon onomastico Emanuele e Emanuela oggi 26 marzo: immagini di auguri da condividere sui social Buon onomastico Giuliano oggi 9 gennaio: immagini di auguri da condividere sui socialSi festeggia, oggi 9 gennaio, San Giuliano che viene celebrato nello stesso giorno con la moglie Basilissa (alcuni li celebrano il 6 gennaio).