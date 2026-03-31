san barbaziano e i segni lasciati dal tempo

La chiesa di San Barbaziano, un esempio della nostra storia architettonica, torna visibile grazie a un intervento di restauro promosso dal Ministero della Cultura. L’edificio, che rappresenta un patrimonio storico, era stato soggetto a interventi di conservazione per preservarne le caratteristiche originarie. Il progetto di recupero ha portato alla riqualificazione dell’area, mantenendo intatte le tracce del tempo sul suo aspetto esterno.

Un pezzo della nostra storia architettonica, la ex chiesa di San Barbaziano, riprende vita dopo l’intervento di restauro voluto dal Ministero della Cultura. Una storia particolarmente travagliata e affascinante, che sarà possibile scoprire durante le aperture al pubblico previste eccezionalmente da domani al 3 aprile dalle ore 10 alle 19 con visite guidate. Accesso gratuito. La Direzione Regionale Musei Emilia-Romagna, a cui compete la tutela dello stabile, ha commissionato l’incarico di recupero allo Studio Poggioli, il cui progetto è stato selezionato nella shortlist dei 40 migliori interventi architettonici europei, su 410 candidati al premio europeo di architettura degli EUmies Awards 2026. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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