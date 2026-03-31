Samu Lopez commenta la situazione di Alcaraz, affermando che non c’è crisi e che ora si concentra sulla terra battuta. L’allenatore del numero uno al mondo sottolinea che il 2026 di Carlos rimane positivo e invita a normalizzare le sconfitte. Riguardo a un eventuale ritorno di Ferrero, Lopez non fa riferimenti specifici, limitandosi a commenti generali sulle sfide del tennis.

Bisogna accettare il fatto che perdere sia possibile. È questo il concetto di Samu Lopez, allenatore di Carlos Alcaraz, per spiegare le ultime, deludenti, performance del numero uno. Il 2026 del murciano era iniziato nel migliore dei modi, col trionfo in Australia e la vittoria di Doha, poi sono arrivati le sconfitte di Indian Wells e Miami, con il doppia vittoria di Jannik Sinner, ora vicinissimo in classifica. “Secondo me la valutazione complessiva di questo inizio dell’anno è buona - ha detto Lopez a Eurosport Spagna - soprattutto considerando come sono iniziate le cose, con nuove situazioni all'interno del team. Carlos ha avuto un ottimo inizio di stagione, ha giocato al meglio delle sue possibilità. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Samu Lopez su Alcaraz: "Nessuna crisi e ora c'è la terra. E se Ferrero vuole tornare..."

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