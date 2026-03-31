Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti hanno presentato una richiesta formale alle autorità europee, chiedendo di consentire all’Italia di superare temporaneamente il limite stabilito dal Patto di stabilità. L’Italia, che presenta parametri di bilancio migliori rispetto a Francia e Germania, sostiene di avere bisogno di questa deroga per adottare politiche di spesa aggiuntive. La richiesta è stata comunicata a Bruxelles attraverso un documento ufficiale.

Pressing su Bruxelles perché l’Italia, che ha conti migliori di Francia e Germania, in questa fase possa sforare il Patto di stabilità. Il vicepremier: «Stop al Green deal». Il ministro dell’Economia vuole misure ad hoc per le aziende energivore. Bollette luce +8,1%. «Con i conflitti aperti nel mondo e con le ricadute economiche e sociali in Italia, mi sarei già aspettato dall’Unione europea la sospensione del Green deal e delle regole del patto di stabilità». Il vicepremier e ministro per le Infrastrutture, Matteo Salvini, torna a fare pressing su Bruxelles. Peraltro, l’Italia non è più il malato d’Europa che chiede sconti, o trattamenti di favore. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - Salvini e Giorgetti danno la sveglia a Ursula

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