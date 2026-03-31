salvare fiumi e mare dalla plastica

’Something in the water’ è il titolo dell’incontro di oggi con Arno Doggen (inizio alle 18) nel locale ’Movida’ per il ciclo ’L’aperitivo parla inglese’. Arno Doggen è responsabile Sviluppo del ’ River Cleanup ’, affrontando l’ inquinamento da plastica nei fiumi di tutto il mondo. Con competenze in strategia per Ong e scalabilità internazionale, trasforma le sfide ambientali in impatti misurabili. Interverrà sugli effetti della plastica sulla natura e sulla salute umana. Lavora tra il Belgio e Grosseto. ’ River Cleanup ’ immagina un futuro con fiumi privi di plastica. "Macro e micro-plastiche – dice Doggen – non hanno posto nei nostri fiumi, né nell’acqua che beviamo, nel cibo che mangiamo o nell’aria che respiriamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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