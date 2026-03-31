Salvare fiumi e mare dalla plastica

Da lanazione.it 31 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

’Something in the water’ è il titolo dell’incontro di oggi con Arno Doggen (inizio alle 18) nel locale ’Movida’ per il ciclo ’L’aperitivo parla inglese’. Arno Doggen è responsabile Sviluppo del ’ River Cleanup ’, affrontando l’ inquinamento da plastica nei fiumi di tutto il mondo. Con competenze in strategia per Ong e scalabilità internazionale, trasforma le sfide ambientali in impatti misurabili. Interverrà sugli effetti della plastica sulla natura e sulla salute umana. Lavora tra il Belgio e Grosseto. ’ River Cleanup ’ immagina un futuro con fiumi privi di plastica. "Macro e micro-plastiche – dice Doggen – non hanno posto nei nostri fiumi, né nell’acqua che beviamo, nel cibo che mangiamo o nell’aria che respiriamo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

salvare fiumi e mare dalla plastica
© Lanazione.it - Salvare fiumi e mare dalla plastica

Articoli correlati

San Vincenzo | Morì per salvare due persone dalla furia del mare, consegnata la Medaglia d'oro al valor civileFabio Sequi, giovane grassinese, perse la vita nell'agosto del 2023 a Rimigliano.

SOS Tartarughe: la plastica viaggia con i migranti del mareL’inquinamento da plastica non è più un problema locale, ma una minaccia transfrontaliera che segue le rotte della fauna selvatica.

Ocean Cleanup e Senso Civico: Come Salvare gli Oceani dalla Plastica

Video Ocean Cleanup e Senso Civico: Come Salvare gli Oceani dalla Plastica

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Salvare fiumi e mare dalla plastica; Nicotera, stop all’acqua verde: task force in Prefettura per salvare il mare; Il Piave tra storia e leggenda; Acqua, tra siccità e alluvioni. Il meteo...è andato in tilt!.

Salvare vite umane e lotta all’inquinamento in mare: le missioni dall’alto della Guardia CostieraIl lavoro quotidiano dei militari della quarta sezione elicotteri della Capitaneria di Cagliari. Soccorsi in mare e lotta all’inquinamento sono le principali missioni. Ma dall’alto possono intervenire ... unionesarda.it

Barriera sul fiume intercetta rifiuti prima del mareAttivo un nuovo sistema sul corso d’acqua vicino alla foce. Tecnologia e monitoraggio migliorano la qualità ambientale ... rainews.it

Esplora notizie e video correlati all’argomento.