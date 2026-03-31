Secondo un recente rapporto, più di 13 milioni di italiani manifestano un'interazione negativa con l'ambiente circostante. I dati indicano che una quota significativa della popolazione vive in condizioni che influenzano il rapporto con il territorio, senza specificare le cause o le conseguenze di questa situazione. L'informazione si basa su una rilevazione condotta sul territorio nazionale.

“In Italia ci sono oltre 13 milioni di persone che hanno un’interazione negativa con l’ambiente che le circonda. Abbiamo allora voluto il bando ‘Vita e opportunità’ che porta 380 milioni di euro sui territori per dare opportunità alle persone con disabilità e agli enti del Terzo settore”. Sono le parole di Alessandra Locatelli, ministra per le Disabilità, giunta insieme alla consigliera regionale Michela Rostan presso la sede del don Orione ad Ercolano per la seconda tappa di ‘Prima le persone’. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Salute, Locatelli: "13 milioni d'italiani hanno interazione negativa con ambiente circostante"

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