Salta un’altra panchina di Serie A | Emerso il nome di Tudor

Un altro allenatore lascia la panchina di Serie A dopo un breve periodo. Questa volta si tratta di un tecnico croato licenziato dal Tottenham, che ha avuto due esoneri in cinque mesi. La notizia si aggiunge alle recenti rotazioni di allenatori nel massimo campionato italiano, dove vari tecnici sono stati sollevati dall’incarico in tempi rapidi.

L’allenatore croato è stato appena licenziato dal Tottenham Due esoneri nel giro di cinque mesi, se non è record poco ci manca. Questa stagione Igor Tudor non la dimenticherà tanto facilmente. Di mezzo anche questioni extracalcistiche e ben più importanti come, purtroppo, la morte del papà pochi giorni prima della decisione del Tottenham di sollevarlo dall’incarico. (AnsaFoto) – Calciomercato.it A Tudor non si può che augurare il meglio dopo il gravissimo lutto. E chissà che la sua prossima avventura, quando si sentirà in grado di ripartire, non possa essere (di nuovo) in Serie A, dove ha comunque ottenuto buoni risultati sempre nelle vesti di subentrante. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

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