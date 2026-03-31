Salse al Pomodoro | fate attenzione Non acquistate queste marche | cos’hanno scoperto

Una semplice abitudine quotidiana come aprire una bottiglia di sugo pronto per condire la pasta si sta complicando. Recenti controlli hanno portato alla luce problemi riguardanti alcune marche di salse al pomodoro, che sono state sottoposte a verifiche e si attendono eventuali provvedimenti. La scoperta riguarda componenti non dichiarati in etichetta e possibili violazioni delle norme sulla sicurezza alimentare.

È uno di quei gesti automatici che facciamo tutti: apri la dispensa, prendi il sugo pronto e in dieci minuti la pasta è salva. Comodo, rassicurante, “tanto è solo pomodoro”. E invece no: dietro alcune confezioni, secondo un test, si nasconderebbero dettagli che fanno storcere il naso e accendono l’ansia da carrello. Perché non si parla solo di gusto o consistenza. Qui il punto è un altro: cosa finisce davvero nel piatto quando scegliamo una salsa già pronta. E i risultati pubblicati da una rivista che si occupa di consumi hanno fatto parecchio rumore. Il test che ha acceso il campanello d’allarme. La rivista tedesca Oko Test ha messo sotto la lente i sughi pronti al pomodoro: quelli in barattolo e quelli in cartone, i classici “apri e versi”. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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