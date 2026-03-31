Salihamidzic, ex dirigente del Bayern Monaco, ha dichiarato di avere molto rispetto per l’Italia e ha riconosciuto l’abilità di un giocatore dell’Inter, che ha seguito durante il suo ruolo di direttore sportivo. Non sono stati forniti dettagli sul nome del calciatore o su eventuali motivazioni, ma il suo apprezzamento verso il calciatore nerazzurro è stato espresso pubblicamente.

Inter News 24 Salihamidzic rivela la sua ammirazione per la nazionale italiana e in particolare, l’ex Bayern ammette l’interesse per un nerazzurro. Intervenuto ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Hasan Salihamidzic, ex calciatore e direttore sportivo del Bayern Monaco dal 2017 al 2023, ha analizzato la sfida tra Bosnia e Italia, match decisivo per la qualificazione al prossimo Mondiale. Nel corso dell’intervista, l’ex dirigente bavarese ha rivolto parole di grande stima nei confronti degli azzurri, soffermandosi in particolare su Nicolò Barella, centrocampista dell’ Inter e pilastro della Nazionale. STIMA PER GLI AZZURRI E BARELLA – «Ho molto rispetto per tutti gli azzurri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Salihamidzic rivela: «Ho molto rispetto per l’Italia. C’è un giocatore dell’Inter eccezionale, l’ho seguito da ds del Bayern»

Articoli correlati

Leggi anche: “Ho seguito il funerale di mia nonna su Facetime, poi ho giocato contro l’Inter e mi sono strappato”: la rivelazione di Gosens

Beatrice Venezi rompe il silenzio: “Non ho seguito molto le polemiche”In questi mesi le polemiche hanno travolto Beatrice Venezi, dopo che è stata assegnata come direttrice d’orchestra al Teatro La Fenice.