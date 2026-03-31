Un ex calciatore ha commentato la situazione del calcio italiano, affermando che la Juventus rappresenta il miglior indicatore dello stato generale del calcio nel paese. Ha aggiunto che la squadra bianconera è più debole rispetto al passato e che questa debolezza si riflette nelle prestazioni della Nazionale. La sua analisi si basa sulla recente performance della Juventus e sulla loro influenza sul livello complessivo del calcio italiano.

Quando una giovane Bosnia ferita disarcionava il ct Arrigo Sacchi dal cavallo azzurro, 5 novembre 1996, Hasan Salihamidzic detto Brazzo, che in bosniaco significa “fratello”, aveva il 10 sulla schiena. Segnò e a Sarajevo fu festa per settimane. Oggi l’ex juventino, a 49 anni, nutre la speranza del suo popolo proprio con i ricordi di quel giorno: "Nessuno ha dimenticato la vittoria di 30 anni fa, anzi sappiamo che può succedere ancora", racconta da Monaco di Baviera in italiano perfetto. Salihamidzic tiferà da lì, anche se il cuore batte a Zenica. Brazzo, come sta vivendo la Bosnia questo grande evento? "Non so da quanti anni ci mancava una notte così speciale, per una nazione come la nostra è qualcosa di più di una singola partita. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Salihamidzic: "Italia, non festeggiare! Azzurri in calo perché la Juve è più debole di un tempo"

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