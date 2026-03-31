La prevendita per la partita tra Salernitana e Benevento, in programma il 6 aprile allo stadio Arechi, inizierà domani. Per i tifosi ospiti, invece, bisognerà attendere ulteriori dettagli prima di poter acquistare i biglietti. La gara si svolgerà il giorno di Pasquetta, il lunedì successivo.

Tempo di lettura: < 1 minuto Inizierà domani la prevendita per Salernitana-Benevento in programma il giorno di Pasquetta (lunedì 6 aprile) allo stadio Arechi. A renderlo noto la società granata che contestualmente ha comunicato che per conoscere le modalità di emissione dei tagliandi per il settore ospiti sarà necessario attendere le disposizioni delle autorità competenti in materia di ordine pubblico. “L’U.S. Salernitana 1919 – si legge nella nota – comunica che a partire dalle 15:00 di domani, mercoledì 1 aprile, saranno acquistabili i tagliandi per assistere a Salernitana-Benevento, gara valevole per la trentacinquesima giornata del campionato di Serie C Sky Wifi, in programma allo stadio Arechi lunedì 6 aprile alle 14:30. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Salernitana-Benevento, il 1 aprile al via la prevendita: per gli ospiti bisognerà attendere

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