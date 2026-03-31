Salento blindato contro i roghi scatta il piano straordinario per l’estate 2026

Il prefetto di Lecce ha convocato un vertice istituzionale per avviare le operazioni di sicurezza legate alla stagione estiva del 2026. In questa occasione è stato annunciato l’avvio di un piano straordinario volto a prevenire e gestire eventuali incendi nel territorio salentino, con l’obiettivo di rafforzare le misure di tutela e controllo durante i mesi più caldi dell’anno.

Dopo un 2025 da record nazionale per numero di incendi, la Prefettura di Lecce lancia una strategia integrata tra nuove tecnologie, idranti strategici e una linea dura contro l’abbandono dei terreni La necessità di un intervento massiccio emerge con prepotenza dai dati relativi al 2025, anno in cui il comando provinciale dei vigili del fuoco di Lecce ha purtroppo conquistato il primato nazionale per volume di interventi. Tra maggio e settembre dello scorso anno sono stati infatti registrati ben 4.526 interventi per roghi di vegetazione, con un incremento del 30 per cento degli incendi boschivi e del 52 per cento delle superfici colpite rispetto all’anno precedente, portando alla distruzione di oltre 6. 🔗 Leggi su Lecceprima.it Articoli correlati Nebrodi sommersi dalla neve, scatta il piano straordinarioGiornata di intenso lavoro per la Città Metropolitana di Messina nelle aree montane dei Nebrodi, colpite da abbondanti nevicate. Salento in fiamme: nel 2025 oltre 5.800 roghi. Summit sulla prevenzioneIncendi raddoppiati e superfici boschive distrutte: la provincia di Lecce maglia nera in Puglia.