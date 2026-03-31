Durante una puntata di un programma televisivo, il cantante è stato coinvolto in una gag in diretta, che ha portato a una discussione tra lui e il comico che ha interpretato un personaggio noto. La scena ha suscitato reazioni tra il pubblico e gli altri partecipanti, mentre le telecamere hanno catturato i momenti più tesi della situazione. La trasmissione prosegue con i protagonisti che affrontano l’accaduto.

Il ritorno del “trasformatore” Francesco Cicchella nell’arena di Amici ha trasformato il sabato sera in una polveriera mediatica. Nel mirino della sua satira graffiante è finito l’uomo del momento, quel Sal Da Vinci che da settimane domina le classifiche e l’etere a reti unificate. Cicchella ha messo in scena una maschera chirurgica, costruita meticolosamente sui tic e sulla debordante presenza televisiva dell’artista di “Per sempre sì”, scatenando un mix esplosivo di risate in studio e feroci polemiche sui social network. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesco Cicchella (@frankcicchella) Lo show tra traslochi e l’ombra dell’Eurovision. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Sal Da Vinci preso in giro in diretta tv, volano scintille. La reazione del cantante

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