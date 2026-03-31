Durante una puntata di Pulp Podcast, condotto da Fedez e Mr Marra, Sal Da Vinci ha condiviso un episodio in cui aveva tentato di avvicinarsi a Fedez, ma è stato impedito dal bodyguard. L'artista ha descritto l’accaduto come un momento divertente, sottolineando come alla fine le cose siano andate in modo differente rispetto alle aspettative.

Ospite a Pulp Podcast, condotto da Fedez e Mr Marra, Sal Da Vinci ha raccontato un aneddoto molto simpatico che, alla fine, ci mostra che la “ruota gira davvero”. Qualche anno fa, quando si trovava a Disneyland, aveva riconosciuto Fedez; voleva salutarlo, ma il bodyguard dell’artista lo ha bloccato. La reazione di Federico Lucia? Ovviamente non ne sapeva nulla. Sal Da Vinci ospite a Pulp Podcast, l’incontro con Fedez impedito dal bodyguard. Sono passati circa 5-6 anni da quando è avvenuto il fatto, ma è venuto alla luce solo ora: la puntata Per sempre sì di Pulp Podcast ha avuto come ospiti Sal Da Vinci e Valerio Lundini. “Mi trovai a Disneyland Paris e lui era con la famiglia”, ha spiegato Da Vinci nel corso del podcast. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sal Da Vinci, l’incontro “mancato” con Fedez: bloccato dal bodyguard

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