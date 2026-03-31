Sabaudia la sfiducia non passa | Mosca resta sindaco

Il consiglio comunale di Sabaudia ha respinto la mozione di sfiducia presentata contro il sindaco Alberto Mosca. La votazione si è svolta il 31 marzo 2026, senza che la richiesta di rimozione del primo cittadino ottenesse il numero di voti necessari. La decisione è stata comunicata ufficialmente durante la seduta, mantenendo in carica l’attuale amministratore.

Sabaudia, 31 marzo 2026 – La mozione di sfiducia contro il sindaco Alberto Mosca è stata respinta dal consiglio comunale. Un passaggio politico rilevante, perché conferma la tenuta della maggioranza, seppure in un quadro numericamente più ristretto rispetto al passato. Nel corso della seduta, la maggioranza ha difeso l’operato dell’amministrazione, rivendicando i risultati ottenuti in questi tre anni e mezzo di mandato. In aula, i consiglieri Rosella Garrisi e Temistocle Belmonte hanno richiamato dati, interventi e opere pubbliche realizzate, presentandoli come elementi a sostegno della continuità amministrativa e della scelta di proseguire il percorso avviato. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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