L’attore britannico ha recentemente raccontato di aver avuto rapporti intimi in due dei monumenti più celebri di Roma, il Colosseo e il Campidoglio. Le sue parole si concentrano sulla propria esperienza personale, senza entrare nel dettaglio di altre vicende o implicazioni legali. Il racconto si inserisce in un quadro più ampio di riferimenti alla sua libertà di espressione, che caratterizza sia la vita privata che quella professionale.

C’è una costante che attraversa la carriera e la vita di Rupert Everett: la libertà, dal punto di vista artistico e sessuale. Un tema che viene ribadito nell’intervista concessa al Corriere della Sera, in cui l’attore britannico racconta il suo passato, tra eccessi, amore e scelte controcorrente, mentre presenta il suo ultimo lavoro, Il vangelo di Giuda, nelle sale dal 2 aprile. Ad una domanda sui tradimenti, l’attore 66enne risponde: “Ognuno di noi tradisce ed è stato tradito. Io ho tradito tanta gente. Quando ero adolescente, dopo la libertà del 1968, pensavo che l’autonomia avesse a che fare con romanticismo e sesso, sono stato molto infedele” Everett è stato uno dei primi attori a dichiarare apertamente la propria omosessualità in un periodo in cui farlo poteva costare caro. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it

© Cinemaserietv.it - Rupert Everett rivela: “Facevo l’amore al Colosseo e al Campidoglio” – il racconto della sua Roma senza limiti

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