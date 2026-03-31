Rugby all’Aquila | Earnshaw e il Camp per i giovani

Il 1° aprile si terrà all’interno della sala Giovanni Paolo II di Palazzo Spaventa un convegno internazionale dedicato al coaching sportivo. Tra i relatori sarà presente Russel Earnshaw, ex giocatore e allenatore di rugby. L’evento si concentrerà su tematiche legate alla formazione dei giovani e alle tecniche di allenamento nel settore sportivo.

Il 1° aprile, all’interno della sala Giovanni Paolo II di Palazzo Spaventa, si terrà un convegno internazionale sul coaching sportivo con la presenza di Russel Earnshaw. L’iniziativa, promossa dalla Polisportiva L’Aquila Rugby e sostenuta dal Coni Abruzzo e dall’Ufficio scolastico regionale, mira a formare tecnici ed educatori su strategie trans-disciplinari. Subito dopo, nei giorni 2 e 3 aprile, l’Easter Camp 2026 trasformerà gli impianti sportivi di Centi Colella in una scuola pratica per i giovani rugbisti delle categorie Under 12, Under 14 e Under 16. L’evento non è solo una riunione tecnica ma un ponte tra le tradizioni abruzzesi e l’eccellenza internazionale, portando esperti come quelli del college inglese Sedbergh School direttamente nel cuore dell’Aquila. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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