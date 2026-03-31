Rudiger Juventus il tedesco può sostituire Bremer in caso di partenza eccellente! La strategia del club bianconero ecco cosa filtra dalla Continassa

Rudiger potrebbe arrivare alla Juventus come possibile sostituto di Bremer nel caso in cui il difensore venga ceduto durante la prossima sessione di mercato estiva. La dirigenza bianconera sta valutando diverse opzioni e monitorando la situazione per pianificare eventuali operazioni di mercato. La trattativa con il calciatore tedesco sembra essere tra le ipotesi più concrete al momento.

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