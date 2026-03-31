Rubano 4 quintali di rubinetti ma tornano liberi | il caso della denuncia inutile della suora sbagliata

Tre uomini arrestati in flagranza di reato mentre rubavano circa quattro quintali di rubinetti in un ex convento nel Trevigiano sono stati successivamente prosciolti. La polizia aveva fermato i tre durante il tentativo di furto nell'edificio di via Boschi a Pieve del Grappa. La vicenda ha visto la fine con il loro assolvimento definitivo, rendendo inutile la denuncia iniziale.

Tre uomini arrestati in flagranza di reato mentre rubavano quattro quintali di rubinetteria nell’ex convento «Casa Mater Ecclesiae» di via Boschi a Pieve del Grappa, nel Trevigiano, sono stati definitivamente prosciolti. Il giudice ha disposto il non luogo a procedere per tutti e tre gli imputati, Alex Caari, 23 anni, Aramis Karis, 29 anni, e Daniel Caari, 34 anni, tutti residenti nel Trevigiano e assistiti dall’avvocato Alessandra Nava. Come spiega il Gazzettino, il motivo sarebbe legato alla querela per il furto, avvenuto l’8 novembre scorso, che non era stata presentata dalla madre superiora dell’Istituto delle Suore Francescane Elisabettine di Padova, unica titolare della procura speciale per farlo, ma da una suora delegata alla sola ordinaria amministrazione. 🔗 Leggi su Open.online

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