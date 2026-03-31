Il 3 aprile, a Roseto Valfortore, si terrà la tradizionale Processione del Venerdì Santo, un appuntamento che si ripete ogni anno nel borgo. La manifestazione coinvolge la comunità locale, con strumenti e figure religiose che accompagnano il percorso nel centro storico. La processione rappresenta un momento di forte partecipazione popolare, consolidato come rituale annuale della comunità.

La manifestazione nasce nel 1844 all’interno della Congrega della Madonna del Carmine, fondata pochi anni prima, nel 1829. Da allora la processione è diventata uno degli appuntamenti più attesi dell’anno, capace di coinvolgere l’intera comunità e di tramandare di generazione in generazione un patrimonio di fede, cultura e identità locale. La processione si svolge tradizionalmente nella mattinata del Venerdì Santo e rappresenta, con grande intensità emotiva, i momenti della Passione di Cristo. Il corteo prende avvio dalla chiesa di Santa Maria Lauretana e attraversa le vie del paese con una scenografia suggestiva che coinvolge figuranti, statue sacre e simboli della Passione. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Roseto Valfortore rivive la Passione: il 3 aprile la storica Processione del Venerdì Santo

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