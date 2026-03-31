L'ex campione brasiliano Ronaldo Luiz Nazario da Lima ha acquistato un attico di lusso da 7,8 milioni di dollari a Bay Harbor Islands, nell'area di Miami, confermando il crescente richiamo del mercato immobiliare della Florida per grandi nomi dello sport internazionale. L'immobile si trova nel complesso "Onda Residences" ed è dotato anche di cinque camere da letto, sette bagni, terrazza panoramica con piscina. L'investimento immobiliare del Fenomeno si inserisce in uno dei nuovi poli del calcio mondiale, grazie alla crescita dell'Inter Miami di Lionel Messi e al ruolo della città come futura sede di partite del Mondiale 2026, e si è concretizzato dopo la vendita delle partecipazioni nel club spagnolo Real Valladolid e nel brasiliano Cruzeiro, la squadra in cui aveva iniziato la carriera. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ronaldo, un Fenomeno deluxe! Si regala un attico da 7,8 milioni di dollari a Miami

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