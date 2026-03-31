Il calciatore conosciuto come Ronaldo ha acquistato un attico da 7,8 milioni di dollari a Miami, situato nel complesso

Il "Fenomeno" Ronaldo ha acquistato un attico di lusso da 7,8 milioni di dollari a Bay Harbor Islands, nell'area di Miami: l'immobile si trova nel complesso "Onda Residences" ed è dotato anche di cinque camere da letto, sette bagni, terrazza panoramica con piscina. Il canale YouTube Miami Home Journal ha pubblicato questo video che mostra proprio uno degli attici del complesso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Ronaldo, com'è fatto il nuovo attico a Miami da 7,8 milioni di dollari

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