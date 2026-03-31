Roma Tre | Le Torri rinascita 50 kWp e sicurezza sismica

Il complesso Le Torri di Roma Tre è stato riaperto oggi dopo lavori di riqualificazione. Sono stati modificati quattro edifici situati in Largo San Leonardo Murialdo 1, con interventi che hanno portato all’installazione di un impianto fotovoltaico da 50 kWp e al miglioramento della sicurezza sismica. La riapertura coinvolge la comunità universitaria e rappresenta un intervento di aggiornamento degli spazi.

Oggi, 31 marzo 2026, il complesso Le Torri di Roma Tre ha aperto le sue porte alla comunità accademica dopo un intervento di riqualificazione che ha trasformato quattro edifici in Largo San Leonardo Murialdo 1. L’opera ha unito sicurezza sismica ed efficienza energetica, restituendo spazi moderni ai Dipartimenti di Matematica, Fisica e Scienze. Un passo concreto per l’Ateneo che investe sulla qualità della vita universitaria e sul ruolo pubblico dell’università nella città. L’intervento non si è limitato a una semplice ristrutturazione estetica ma ha toccato le fondamenta stesse degli immobili, con un consolidamento strutturale necessario per garantire la protezione dei frequentatori. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Roma Tre: Le Torri rinascita, 50 kWp e sicurezza sismica Articoli correlati Sicurezza sismica nel Terzo Municipio, Cerri: "Il Comune pianifichi strategicamente le infrastrutture"La consigliera chiede di verificare che le antenne "siano installate e mantenute su strutture edilizie adeguate dal punto di vista della sicurezza... Grattacielo, Rendine avanza una proposta per la sicurezza: “Collegare le due torri in alto”“Uno dei temi ricorrenti riguarda le criticità connesse alle vie di esodo in edifici a torre - spiega Rendine -, questione che, com’è noto, assume... Frosinone, via libera alla messa in sicurezza sismica del CampanileApprovato il progetto esecutivo per il monumento della Cattedrale di Santa Maria Assunta: investimento da 1,6 milioni del Piano Nazionale di Ripresa...