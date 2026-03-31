Roma tegola Wesley | lesione al bicipite e stop di un mese

Il club giallorosso ha ufficialmente comunicato che Wesley si è infortunato al bicipite e dovrà stare fermo circa un mese. L’atleta ha subito una lesione che richiederà un periodo di riposo e riabilitazione. La notizia è stata diffusa attraverso un comunicato ufficiale, senza ulteriori dettagli sui tempi di recupero o sulle modalità di trattamento.

Arriva la conferma ufficiale dal club giallorosso: l’infortunio di Wesley è più serio del previsto. Gli esami strumentali effettuati nella Capitale hanno evidenziato una lesione muscolo-tendinea del bicipite femorale destro, un verdetto che gela le speranze di Gian Piero Gasperini in vista del big match contro l’ Inter. Sebbene la nota ufficiale non specifichi il grado della lesione, la prognosi di 4 settimane comunicata dalla Roma suggerisce un interessamento di secondo grado, facendo slittare il rientro del laterale brasiliano direttamente al 3 maggio per la sfida dell’Olimpico contro la Fiorentina. Il forfait di Wesley rappresenta un colpo durissimo per la rincorsa Champions: il giocatore è destinato a saltare non solo la trasferta di San Siro, ma anche i delicati scontri con Pisa, Atalanta e Bologna. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, tegola Wesley: lesione al bicipite e stop di un mese Articoli correlati Roma, infortunio Wesley: lesione al bicipite femorale e stop di un meseBrutte notizie in casa Roma, che deve fare i conti con un’assenza pesante nel momento cruciale della stagione. Leggi anche: Roma, tegola Wesley: lesione muscolare e un mese di stop Tutti gli aggiornamenti Discussioni sull' argomento Infortunio Wesley, c'è lesione. Quando torna e quante partite salta con Roma; Roma, tegola Wesley: lesione bicipite femorale. Salta l’Inter e non solo: i tempi di recupero; ROMA, TEGOLA WESLEY: LESIONE MUSCOLARE E LUNGO STOP SEGUITO ANCHE NEL FOGGIANO; Tegola Roma! C’è lesione per Wesley: i tempi di recupero. Wesley oggi nuovi controlli: il puntoLa conferma della lesione muscolare al bicipite femorale destro per Wesley ha creato un certo malumore nell'ambiente romano. siamolaroma.it Caso Delmastro, i pm di Roma: “La Bisteccheria d’Italia riciclava i soldi del clan Senese”. Aperta inchiesta anche a Torino di Vincenzo Bisbiglia e Marco Grasso Intestazioni fittizie. Per la Procura di Roma il vero socio di Delmastro (non indagato) era Mauro Car - facebook.com facebook Caso Delmastro, i pm di Roma: “La Bisteccheria d’Italia riciclava i soldi del clan Senese” Aperta inchiesta anche a Torino. Per la Procura di Roma il vero socio di Delmastro (non indagato) era Mauro Caroccia, non la figlia Miriam. @VinzBis @MarcoGras x.com