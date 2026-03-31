Un bar in viale Palmiro Togliatti, nel quartiere Quarticciolo, è stato chiuso per dieci giorni a causa di attività di spaccio di droga. Durante i controlli, sono state trovate sostanze nascoste all’interno del locale, che ha subito la sospensione temporanea dell’attività. La decisione è stata presa dalle autorità competenti per motivi legati al rispetto delle normative sulla sicurezza e la legalità.

Un bar, situato in viale Palmiro Togliatti al Quarticciolo, è stato chiuso e la sua licenza sospesa per un periodo di dieci giorni. Questo locale era diventato un punto di ritrovo per spacciatori e un luogo di appoggio per nascondere sostanze stupefacenti. I carabinieri della stazione Tor Tre Teste hanno effettuato più ispezioni nel locale, documentando come fosse diventato un abituale punto di riferimento per individui coinvolti nel traffico di droga. Ispezioni e Interventi dei Carabinieri. Il bar veniva utilizzato anche per cercare di eludere i controlli durante le operazioni di contrasto alla criminalità nella zona. Nel recente passato, numerosi sono stati gli interventi da parte dei militari all’interno dell’esercizio, che hanno portato al sequestro di stupefacenti e all’individuazione di avventori con precedenti penali e di polizia. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Roma: spaccio e droga nascosta in locale a Quarticciolo, chiuso per 10 giorni

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