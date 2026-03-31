Roma si ritrova con un problema in più: Wesley si è infortunato durante un impegno con la nazionale brasiliana, riportando una lesione muscolare. L’assenza dell’attaccante crea difficoltà per il tecnico, che dovrà riorganizzare la squadra senza uno dei suoi giocatori più utilizzati. La notizia arriva in un momento già complicato per la formazione giallorossa.

La Roma perde il suo motore offensivo: la lesione muscolare di Wesley, occorsa durante l’impegno con la nazionale brasiliana, certifica lo stato di emergenza totale per Gian Piero Gasperini. Con l’infermeria già affollata dai lungodegenti Dybala, Soulé, Ferguson e Dovbyk, il tecnico di Grugliasco dovrà rinunciare al classe 2003, elemento cardine capace di produrre il 18% di realizzazione (miglior rapporto tirigol della rosa) e di attestarsi come terzo marcatore stagionale con 4 reti. Il forfait del brasiliano peserà come un macigno sulla sfida contro l’ Inter: i precedenti senza l’ex Flamengo recitano un bilancio altalenante di due sconfitte ( Genoa e Cagliari ) e due vittorie. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma shock, lesione per Wesley: Gasperini perde l’uomo dei record

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