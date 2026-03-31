Roma il diktat di Gasperini | sei rinforzi per non fallire ancora

A poche ore dall'apertura ufficiale del calciomercato estivo 2026, si registra un intervento del tecnico della squadra, che ha richiesto ufficialmente sei rinforzi per rafforzare l'organico e evitare ulteriori fallimenti nella prossima stagione. La proprietà americana sembra aver accolto la richiesta, segnando un passaggio importante nel rafforzamento della rosa e nella pianificazione delle strategie future.

A poche ore dai primi vagiti del calciomercato estivo 2026, l’idillio tra Gian Piero Gasperini e la proprietà americana sembra aver imboccato il sentiero, scosceso ma necessario, della pretesa tecnica. Nella mattinata di oggi, le indiscrezioni filtrate dal centro sportivo descrivono un allenatore tutt’altro che propenso a farsi bastare la politica della sostenibilità finora perseguita da Dan Friedkin. Il patron, che ha immesso nel sodalizio oltre un miliardo di euro senza ancora staccare il pass per l’Europa che conta, si trova ora di fronte a un aut-aut silenzioso: assecondare la visione “gasperiniana” o rassegnarsi a un’altra stagione di nobile incompiutezza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, il diktat di Gasperini: sei rinforzi per non fallire ancora Articoli correlati Roma, Gasperini chiede rinforzi: attacco da rifondareLa Roma e soprattutto i tifosi romanisti quest’anno con l’arrivo di Gasperini si aspettavano un rendimento offensivo decisamente migliore. Leggi anche: Roma, Gasperini spinge sul mercato: servono tre rinforzi subito Tutto quello che riguarda Discussioni sull' argomento Santanché si arrende al diktat di Meloni e si dimette: Abituata a pagare conti; Il racconto di Salis dopo il controllo in hotel: Nessuna spiegazione dalla polizia. Fatto gravissimo, a rischio la democrazia in Europa; Elezioni, il piano degli architetti: Basta cemento, riportiamo la vita nel centro storico; Gasperini tra silenzi e malumori: cosa ha chiesto a chiare lettere Dan Friedkin dopo il flop in Europa. Il racconto di Salis dopo il controllo in hotel: «Nessuna spiegazione dalla polizia. Fatto gravissimo, a rischio la democrazia in Europa»«Se non c'entra la questura italiana, come è stato riferito, e si tratterebbe del diktat di uno Stato estero, la cosa sarebbe ancora più grave: oggi è successo a me, ma potrebbe accadere in futuro a q ... video.corriere.it Caso Delmastro, i pm di Roma: “La Bisteccheria d’Italia riciclava i soldi del clan Senese”. Aperta inchiesta anche a Torino di Vincenzo Bisbiglia e Marco Grasso Intestazioni fittizie. Per la Procura di Roma il vero socio di Delmastro (non indagato) era Mauro Car - facebook.com facebook Caso Delmastro, i pm di Roma: “La Bisteccheria d’Italia riciclava i soldi del clan Senese” Aperta inchiesta anche a Torino. Per la Procura di Roma il vero socio di Delmastro (non indagato) era Mauro Caroccia, non la figlia Miriam. @VinzBis @MarcoGras x.com