roma femminile sei partite per guadagnarsi la doppietta bis

Le giocatrici della squadra femminile di Roma, sotto la guida di Luca Rossettini, hanno vinto la loro sesta partita consecutiva. Sono riuscite a conquistare la finale di Coppa Italia, battendo l’Inter in trasferta al Gianni Rivera di Milano. La vittoria permette alle giallorosse di ottenere la seconda qualificazione consecutiva alla fase finale della competizione.

Le giallorosse guidate da Luca Rossettini fanno l’impresa e sbancano il Gianni Rivera di Milano, guadagnando la finale in Coppa Italia a scapito dell’Inter. Non è bastato il sussulto al novantesimo della nerazzurra Vilhjálmsdóttir per riportare la partita sui binari dell’Inter; la Roma, ha avuto ragione delle dirette concorrenti in Coppa come in campionato grazie alle reti delle solite Giugliano e Viens. Al finale di stagione, adesso, le giallorosse hanno tutto da pretendere: sono sei le partite che le separano da un clamoroso ritorno alla doppia vittoria in Serie A e Coppa Italia Femminile. Sei passi per la gloria. Si ritorna in campo venerdì 8 aprile per ricucire il filo con gli sforzi di campionato, e lo si fa ospitando al Tre Fontane le ragazze del Como Women. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

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