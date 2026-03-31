Roma dice addio a un’icona | il 4 aprile chiude la Coin di via Cola di Rienzo

Il negozio situato in via Cola di Rienzo a Prati chiuderà le sue porte il 4 aprile, segnando la fine di un’attività commerciale presente nel quartiere da molti anni. La chiusura rappresenta un momento di passaggio per la zona, che perde un punto di riferimento noto a molti residenti e visitatori. La decisione di chiudere è stata comunicata ufficialmente nelle scorse settimane.

Per chi vive a Prati, la Coin non era solo un negozio: era un punto di riferimento. Il 4 aprile il Coin di via Cola di Rienzo abbasserà definitivamente la saracinesca, segnando la fine di un’era per il quartiere e per Roma. Negli ultimi mesi, la città aveva già salutato i punti vendita di Bufalotta e Lunghezza. Ora è la volta di Cola di Rienzo, colpito da uno sfratto esecutivo. I dipendenti coinvolti sono tra i cinquanta e i novanta, molti con più di vent’anni di esperienza in azienda. L’ombra della crisi però si allunga anche su Cinecittà e San Giovanni, dove l’azienda ha già prospettato ai sindacati possibili ammortizzatori sociali. Numeri che raccontano una crisi. 🔗 Leggi su Funweek.it

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