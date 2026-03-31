A pochi giorni dal big match contro l’Inter, si apre un fronte di tensione tra il club e il centrocampista, coinvolgendo una trattativa per il rinnovo contrattuale. La situazione ha diviso opinioni tra tifosi e analisti, mentre le fonti ufficiali non hanno ancora comunicato dettagli definitivi. La vicenda ha acceso il dibattito sul futuro del giocatore e sulla gestione della rosa.

Il caso Lorenzo Pellegrini infiamma l’etere romano a pochi giorni dal big match contro l’ Inter, con una trattativa per il rinnovo contrattuale che spacca l’opinione pubblica e la critica tecnica. La proposta di prolungamento a 2,5 milioni di euro a stagione è stata definita irricevibile da Fernando Orsi, che suggerisce apertamente l’addio per sottrarsi alla contestazione della piazza, mentre Paolo Assogna conferma l’esistenza di contatti fluidi tra l’entourage del capitano e il club, pur ribadendo l’assenza di una scadenza imminente. Il futuro del numero 7 resta un’incognita che pesa sulla stabilità dello spogliatoio in un momento cruciale per la rincorsa alle posizioni di vertice. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

© Sololaroma.it - Roma, caos Pellegrini e piano alla Lookman: il mercato spacca la Capitale

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