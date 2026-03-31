Roma 2027 | Raggi coesistenza M5s-Pd? Mia posizione nota da sempre

A Roma, nel 2027, Virginia Raggi ha ribadito la sua posizione riguardo alla coesistenza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico. Durante un intervento pubblico, ha affermato che la sua posizione è nota da sempre, senza ulteriori precisazioni o dettagli aggiuntivi. La dichiarazione si inserisce in un contesto di discussioni politiche sulla collaborazione tra i due gruppi nella capitale.

Virginia Raggi chiarisce la sua posizione: “La mia posizione è nota, è nota da sempre”. Così ha risposto l’ex sindaca e attuale consigliera del Movimento 5 Stelle in Campidoglio, Virginia Raggi, quando le è stata posta una domanda riguardante una possibile alleanza tra il Movimento 5 Stelle e il Partito Democratico in vista delle prossime elezioni amministrative a Roma. La dichiarazione è avvenuta durante una conferenza sui ricorsi pendenti contro il termovalorizzatore di Roma, che si è tenuta a Palazzo Valentini. La posizione di Raggi sul termovalorizzatore. Poco prima di esprimere il suo pensiero sull’alleanza politica, Raggi aveva affermato: “Differenziata e inceneritore non possono coesistere. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

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