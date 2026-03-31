roller addio al quinto posto trasferta amara a viareggio

L'Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar conclude la sua corsa al quinto posto dopo la sconfitta per 5 a 1 in trasferta contro il Centro Giovani Calciatori Viareggio. La partita si è disputata sulla pista di Viareggio, segnando la fine della rincorsa biancorossazzurra.

La rincorsa biancorossazzurra al quinto posto finisce qui. Ad azzerare le speranze dell’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar è la sconfitta per 5 a 1 sulla pista del Centro Giovani Calciatori Viareggio. Il quintetto toscano, terza forza del campionato, si era già imposto per 3 a 1 all’andata. Allora, la squadra ospite, probabile avversaria dell’Hrcm nei playoff, aveva realizzato la terza rete in extremis. Ma anche a Viareggio la prima frazione di gioco era stata equilibrata. I padroni di casa si portavano avanti con un gol di Elia Cinquini, appena convocato da Alessandro Bertolucci, tecnico della nazionale italiana, per il torneo di Montreux, in programma dal 1° al 5 aprile in Svizzera. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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