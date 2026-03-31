Rodrigo De Paul sorprende un fattorino ricca mancia e video per il figlio | Mi si è fermato il cuore

Un fattorino in Argentina ha ricevuto una sorpresa da parte del calciatore Rodrigo De Paul, che gli ha consegnato un panino. Dopo la consegna, il giocatore ha dato una generosa mancia e ha registrato un video rivolto al figlio del fattorino. La scena è stata condivisa sui social, suscitando commenti e reazioni tra gli utenti.