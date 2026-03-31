A Rocca San Casciano si intensificano i preparativi per la Festa del Falò, che si terrà sabato sera 11 aprile con l’accensione prevista alle 21. La manifestazione, nota come “Zerbàla”, richiama l’attenzione della comunità locale, che si sta organizzando per l’evento tradizionale. La serata si svolgerà nel rispetto delle modalità consuete, con l’allestimento e i rituali legati alla festa.

Proseguono in modo febbrile a Rocca San Casciano i preparativi della tradizionale Festa del Falò, in programma sabato sera 11 aprile, con l’accensione alle ore 21.30 dei pagliai dei rioni Borgo e Mercato e le relative sfilate dei carri allegorici in piazza Garibaldi e bis di quest’ultime la domenica pomeriggio 12 aprile. Anche domenica scorsa, per tutta, la giornata si è svolta una sorta di prologo, ovvero la ‘Festa della Zerbàla’ che consiste nel taglio di un albero particolare nei boschi circostanti, e nel successivo trasporto e innalzamento sulle rive del fiume Montone. Attorno ad esso sorgerà poi ciascun pagliaio di ginestre da parte dei due borghi da incendiare la sera del Falò. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Rocca, sale la febbre da Falò con la ’Zerbàla’

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